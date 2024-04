Budget, travaux et énergies renouvelables au menu du conseil municipal

Grâce à un excédent budgétaire constaté en 2023, la rue Rochefort, dans le vieux Crest, devrait être refaite

Les élus du conseil municipal de Crest se sont réunis dans la soirée du lundi 22 avril pour une séance qui aura duré un peu plus de trois heures, avec vingt- deux points à l’ordre du jour. La première partie fut consacrée à plusieurs délibérations budgétaires, parfois très techniques. Avec un excédent de résultat en 2023 d’environ 1,5 million d’euros (11 millions d’euros de recettes pour 9,3 millions de dépenses), le maire de Crest, Hervé Mariton, s’est félicité de la situation budgétaire de la ville. « Nous avons été particu- lièrement bons », a complété la première adjointe Stéphanie Karcher – annoncée comme future maire de Crest après la démission prévue d’Hervé Mariton à l’été – lors d’une présentation détaillée des budgets.

Cet excédent budgétaire, qui s’explique en partie par une aug- mentation nationale de 7 % des bases des taux d’imposition, sera réinvesti principalement dans des travaux de voirie et d’assainissement, a annoncé le maire. Après les travaux d’assainissement, justement, la rue du Lieutenant-Prunet (qui longe la zone d’Aldi) sera rafraîchie. Autre secteur concerné, la rue Rochefort qui mène à l’ancien hôpital de Crest devrait être refaite (assainissement compris). « C’est une partie dégradée du vieux Crest, a reconnu Hervé Mariton. Le but est d’améliorer le cheminement pour les habitants, mais aussi pour les touristes et clients du futur hôtel. » Pour rappel, le maire mène un projet de réhabilitation du site de l’ancien hôpital pour, entre autres, y installer un hôtel. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur le potentiel exploitant, à qui ce ravalement de rue profitera directement.

DE LA CIRCULATION AU QUARTIER DE LA GARE

À l’occasion du vote des budgets, notamment celui annexe du transport, l’élue d’opposition Athénaïs Kouidri a demandé qu’un ou plusieurs membres de la liste Ensemble réinventons Crest participe au groupe de travail concernant la navette Mouv’à Crest, expérimentée depuis octobre 2021, proposant de laisser de côté l’un des désaccords majeurs : la gratuité du service. « Pourquoi pas », a répondu Stéphanie Karcher, qui supervise le dossier.

Puis, au détour de deux délibérations budgétaires techniques, les travaux du quartier de la gare ont été évoqués. « À part quelques retards de cars à régler, la circulation est plutôt fluide, a jugé Hervé Mariton. La fréquentation des commerces n’a pas baissé ou en proportions peu considérables. Par contre, il y a matière à améliorer la signalétique, que je trouve un peu bricolée. Des efforts sont à faire. » Gilles Rhode, élu d’opposition, est alors intervenu pour signaler des difficultés de circulation rue Sadi Carnot, à hauteur des locaux du Crestois, où une chicane impose un sens seul de passage. Il a proposé de supprimer trois places de parking le temps des travaux pour régler le problème. Il a égale- ment signalé qu’à l’intersection entre la rue Paul-Pons et le quai Maurice-Faure, où une priorité à droite a été mise en place pour ralentir la circulation près des commerces, les voitures venant de l’ouest de la ville ne s’arrêtaient que très peu. Il a donc proposé de poser une balise à cet endroit-là. « Une balise de priorité à gauche, je ne sais pas si cela existe », a répondu l’adjoint délégué aux services techniques et à l’aménagement Jean-Pierre Point. Pour ce qui est de la rue Sadi-Carnot, l’adjoint a admis « qu’il y avait toujours matière à améliorations » mais que la solution consistait plutôt à passer par la rue Édouard-Branly pour rejoindre le centre-ville.

RÉSEAUX DE CHALEUR ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Après plusieurs délibérations ur- banistiques, l’adjoint à la transition écologique, Christophe Lemercier, a présenté le plan de création de « zones d’accélération de production d’énergies renouvelables », rendu obligatoire par la loi. En 2022, la Ville de Crest produisait 2 GW/h d’énergie renouvelable. Le plan proposé vise un objectif pour 2050 de 30 GW/h, soit une multiplication par quinze, grâce à deux réseaux de chaleur alimentant plusieurs bâtiments autour de la mairie, ainsi qu’à l’espace Soubeyran, et surtout à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments et de parkings en dehors de la zone de protection des bâtiments historiques. En ef- fet, il est aujourd’hui impossible d’installer des panneaux solaires dans ce qu’on appelle le « péri- mètre des abords ». Malgré « un vrai potentiel », selon l’élu, et des solutions techniques qui voient peu à peu le jour, comme des panneaux en forme de tuiles ou de couleurs similaires aux toitures, le vieux Crest est donc exclu de ces « zones d’accélération ». Des réunions de concertation avec les habitants ou entreprises concernées ont déjà eu lieu et ces zones devraient être finalisées pour la fin de l’année 2024. René-Pierre Halter, élu d’opposition et vice-président délégué à l’énergie à l’inter- communalité, a tenu à saluer le travail effectué par la mairie sur ce dossier, jugeant que « peu de com- munes étaient allées aussi loin » dans l’élaboration de ces zones. Enfin, une délibération présentée par le même Christophe Lemercier a validé une modification du règlement d’attribution des primes aux façades. À Crest, deux zones distinctes pour le subventionnement de ces façades ont été établies. La pre- mière, « obligatoire », concerne le périmètre de la vieille ville. La deuxième, dite « incitative »

a été élargie. Si le montant global alloué par an ne change pas – 15 000 euros – des aides plus importantes pourront être attribuées pour les façades à pierres vues ou en taille de pierre. Les subventions maximales, selon le type de façade, pourront aller de 900 à 3 500 euros.

Cette séance du conseil municipal s’est terminée par une an- nonce faite par Hervé Mariton : Delphine Raillon, directrice gé- nérale des services, s’apprête à quitter ses fonctions pour rejoindre la mairie de Chabeuil. Le nom de sa remplaçante ou de son remplaçant n’a pas été annoncé.

Clément Chassot

Article paru dans le Crestois du 26 avril 2024