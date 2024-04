La gare de Saillans s’apprête à vivre une nouvelle vie

Le bâtiment va accueillir des bureaux, un café culturel et un restaurant

Après quatre années d’échanges et de négociations, la commune de Saillans a officiellement reçu, le mardi 23 avril, les clés de la part de la SNCF, et plus précisément de sa filiale Gares et Connexions, avec qui une convention a été nouée. La municipalité est en effet engagée depuis maintenant plusieurs années dans les travaux de revitalisation de la gare aux côtés de l’association la Locomotive, qui exploitera le lieu contre le paiement d’un loyer.