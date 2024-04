Des femmes de milieu rural ont traversé les frontières, jusqu’à Eurre

La Gare à coulisses accueillait des femmes espagnoles et islandaises, actrices de la ruralité

Elles étaient une quinzaine vendredi 19 avril à la Gare à coulisses, à Eurre, venues des Asturies (Espagne) et d’Islande. C’était la restitution d’un projet européen entamé en 2023, incarné dans notre vallée par la compagnie de théâtre de rue, le groupe ToNNe qui a pris en charge le volet artistique de cette rencontre ainsi que la résidence en terre drômoise, avec Justine Desprez, vidéaste musicienne, Domizia Tosatto, dessinatrice et preneuse de son, et Mathurin Gasparini, auteur-metteur en scène.

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article paru dans le Crestois du 26 avril