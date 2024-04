Portez-moi pour un rêve : réussir à rendre l’inaccessible accessible ?

Cette association crestoise, qui continue de se développer, emmène des personnes à mobilité réduite en haut de leurs rêves.

En seulement neuf mois, l’association crestoise Portez-moi pour un rêve a fait visiter pas moins de dix-huit monuments totalement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans sept départements et cinq régions de France. Au total, cinquante-neuf personnes à mobilité réduite ont pu profiter de ces visites historiques, et en majorité des Drômoises et Drômois !

Après la Tour de Crest, l’association a décidé dans un premier temps de conquérir le sud de la France, et plus particulièrement le département des Bouches-du-Rhône, pour se voir offrir des conventions historiques pour l’accès à la culture pour tous avec le Centre des monuments nationaux. À la clé, plusieurs partenariats avec, par exemple…

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 avril 2024