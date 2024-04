Charles et Alice, première entreprise à mission du secteur des desserts aux fruits

L’entreprise drômoise s’engage à atteindre plusieurs objectifs sociaux et environnementaux d’ici deux ans.

Peut-être que vos enfants les dégustent à la sortie de l’école ou à la fin des repas ? Les compotes et desserts aux fruits de la marque drômoise Charles et Alice ont fait leur renommée, et tendent à s’approvisionner le plus localement possible. Lors d’une conférence de presse au siège de l’entreprise à Alixan, le 27 mars, Thierry Goubault, président de l’entreprise et Raquel Martin, responsable de la communication en charge de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), ont présenté les divers objectifs environnementaux et sociaux fixés par leur nouveau statut d’entreprise à mission depuis janvier 2024. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros en 2023, devient donc première entreprise à mission du secteur des desserts aux fruits...

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024