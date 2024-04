De Ferme en ferme, bientôt près de chez vous !

À l’approche de leur évènement annuel, les Civam ont présenté le programme.

Les 27 et 28 avril prochains aura lieu la 32e édition de l’évènement De Ferme en Ferme, placé cette année sous le thème des arbres et de la biodiversité. Jeudi 11 avril, les Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) de la Drôme ont tenu une conférence de presse afin de détailler les grandes lignes de leur programme.

Au milieu des nouveautés proposées, le message reste le même : montrer qu’une agriculture saine et durable est possible. Cette manifestation résonne d’une manière toute particulière cette année, trois mois après la crise agricole qui a traversé le pays...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024