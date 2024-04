Le Crestois en podcast

Le journal recherche des bénévoles pour lire des articles.

Afin d’être toujours à la pointe de l’information et pour que tout le monde ait accès aux nouvelles de la vallée (des personnes malvoyantes ou pressées par le temps), le Crestois recherche une équipe de bénévoles pour lire trois articles par semaine, enregistrés dans les studios de Radio Saint-Ferréol (RSF). Il faudrait être disponible le vendredi matin de 9h à 10h30.

À cela se rajoute une équipe qui serait intéressée pour jouer le rôle de technicien ou de technicienne radio et ainsi avoir la chance d’être derrière les manettes et monter les podcasts. Une formation sera donnée par l’équipe de RSF. Comme toujours, plus de personnes seront motivées, moins la charge individuelle sera lourde.

Alors pour que votre journal préféré se retrouve sur les ondes, n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 75 25 00 82, soit par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. `

L’équipe du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024