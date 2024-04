Les 80 ans de la Libération se fêteront dans toute la vallée

De fin avril à octobre, le territoire accueille toute une série d’évènements pour célébrer la Résistance et la Libération.

« C’est un retentissement populaire qui surprend par son ampleur », salue Jacques Mouriquand, journaliste et documentariste. L’homme suit de près l’histoire résistante de la vallée, qui va accueillir ces prochains mois de nombreuses animations pour célébrer les quatre-vingts ans de la Libération. Suite à un arrêté de septembre 2023, un groupement d’intérêt public nommé Mission Libération, chargé d’organiser les commémorations de 2024 et 2025, a labellisé plusieurs projets qui s’inscrivent dans le cadre du 80e anniversaire des débarquements, de la victoire et de la Libération de la France...

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024