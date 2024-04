Armorin et Revesz-Long réunis autour d’un prix littéraire

Une rencontre inter collège/lycée s’est déroulée au lycée Armorin.

Mis en place par les documentalistes du bassin Drôme/Ardèche, un atelier littéraire et le prix qui en découle intitulé « Passages », existe maintenant depuis plusieurs années. Le jeudi 11 avril, des professeurs et documentalistes du collège Revesz-Long et du lycée Armorin, à Crest, ont organisé une séance avec des jeunes de deux classes de troisième et deux classes de seconde.

Afin de préparer cette rencontre, les élèves ont dû lire cinq livres aux thématiques variées...

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024