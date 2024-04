Collèges morts à Revesz-Long et Armorin

Pour dénoncer la mise en place de groupes de niveaux en 6e et 5e, les parents d’élèves n’ont pas mis leurs enfants au collège.

Environ dix élèves présents à Revesz-Long et le même nombre à Armorin ! Voilà le bilan de l’opération « Collège mort » du 10 avril. Pour marquer leur désaccord avec la création de groupes de niveaux en 6e et en 5e en maths et en français à la rentrée 2024, les parents d’élèves ont fait la grève du collège : les enfants sont restés chez eux !

« Le collège n’est pas un centre de tri », était écrit sur une des banderoles déroulées à 8 heures du matin, devant le collège Revesz-Long...

Article publié dans Le Crestois du 12 avril 2024