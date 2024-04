La 3CPS a lancé son nouveau site web

Il est en ligne depuis le 4 avril.

Tout beau, tout chaud ! Depuis le 4 avril, la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) dispose d’un tout nouveau site web. Lors d’un point presse tenu le 8 avril dernier au siège de l’intercommunalité, le président de l’établissement public Denis Benoit, accompagné de certains de ses vice-présidents, en ont fait la présentation.

NOUVELLE RUBRIQUE

« L’objectif a été d’apporter une meilleure accessibilité sur différents supports, avec une navigation désormais plus rapide. Ce qui a été rendu possible grâce au travail du personnel chargé de la communication et notre webmaster », a affirmé Denis Benoit.

« La raison de cette remise en forme était due avant tout au backoffice (une interface permettant de gérer le contenu du site, NDLR), devenu obsolète, a expliqué le président. Et les informations étaient parfois mal référencées. » Après reformatage, des changements ont été apportées au site avec la création de nouvelles pages.

Une rubrique « Agir en citoyen » a également été créée avec l’objectif de sensibiliser les citoyens, mais aussi les entreprises sur le traitement des déchets. « Le sujet est sur la table depuis 2023 », a expliqué Denis Benoit.

Toujours d’après les explications des élus, un certain nombre d’actions vont être apportées grâce à l’aide des associations de la vallée. « L’enjeu est de faire voir le déchet plutôt comme une ressource à valoriser qu’un objet à jeter », a détaillé le président de l’intercommunalité.

Il a ensuite invité les habitants « à faire des remarques constructives sur ce qu’il faut rajouter ou améliorer ». Chers lecteurs, vous n’avez donc plus qu’une chose à faire, aller faire un tour au www.cccps.fr.

Florian Dunoguiez

Article publié dans Le Crestois du 12 avril 2024