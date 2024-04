Le syndicat de la Clairette en assemblée générale

Le marché a connu une hausse de 3,5 % en 2023.

Le syndicat de la clairette de Die a tenu son assemblée générale ce lundi 8 avril à la Maison de la Clairette. Le bilan économique sur les récoltes a été dévoilé : depuis 2018, une baisse d’environ 30% du volume récolté a été observée. Une baisse de rendements principalement due aux climats et ses aléas. Les professionnels de la Clairette de Die ont poursuivi leur objectif : récolter ce qui a pu se vendre afin d’avoir une stabilité sur les stocks et maintenir le marché à la hausse (+ 3,5% pour la clairette de Die en 2023). L’ensemble des entreprises et des marchés de la Clairette ont aussi repris de la hauteur...

Article publié dans Le Crestois du 12 avril 2024