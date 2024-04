Des surprises pour la prochaine édition du Crest jazz

La programmation du festival crestois 2024 vient d’être dévoilée.

C’est reparti pour une 48e édition ! Le jeudi 11 avril au soir, au cinéma l’Eden de Crest, l’équipe de Crest jazz a présenté officiellement la programmation de ce festival incontournable de la vallée, qui se déroulera du dimanche 28 juillet au samedi 3 août. Avant de rentrer en détail sur la riche programmation de cette année, une belle affiche zébrée a été dévoilée lors de cette soirée et quelques nouveautés ont été annoncées.

L’ouverture du site, toujours sur l’esplanade de l’Espace Soubeyran, se fera dorénavant à 19 heures (contre 20 heures auparavant) afin de donner aux mélomanes la possibilité de profiter d’un « village » de partenaires plus étoffé. L’espace de restauration sera élargi et, surtout, un bar lounge, en partenariat avec la cave coopérative Jaillance, proposera du pétillant à la pression et des cocktails à base de clairette. Un espace où jouera tous les jours le groupe Pas sage duo.

Concernant le programme, la tête d’affiche 2024 sera...

Article publié dans Le Crestois du 12 avril 2024