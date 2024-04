À la 3CPS, discorde autour du Scot

Le document d’urbanisme a fait l’objet d’âpres discussions...

Le conseil communautaire de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) s’est déroulé salle Coloriage, à Crest, le jeudi 28 mars, de 18 heures à 23 heures. Soixante points étaient à l’ordre du jour : vote du budget, taxes, subventions aux associations, création d’un service de police municipale intercommunal et approbation du Scot (Schéma de cohérence territoriale) faisaient partie des plus conséquents.

Le document d’urbanisme, qui doit être approuvé par les communes d’ici le 17 avril, a soulevé le débat au regard de ses orientations...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 avril 2024