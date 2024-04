Appel à bénévoles pour le premier challenge Handiform

À l’aube des Jeux olympiques, une journée de sensibilisation au sport adapté est organisée par le club Handisport Loriol Val de Drôme

Nous avions rencontré pour la première fois Laëtitia Brocard au forum des associations à Allex au mois de septembre dernier. Quelques semaines plus tard, au gymnase Jean-Clément à Loriol, ce fut notre premier rendez-vous avec le club handisport qu’elle préside. Elle nous faisait part d’un projet : organiser en 2024, en partenariat avec la ville de Loriol et l’Office multisports loriolais, un challenge de sensibilisation qui se déroulerait sur une seule journée et mêlerait, dans les mêmes disciplines sportives, valides et non-valides.

À cela s’ajoutait l’idée de développer les animations du club en direction du Val de Drôme, la ville de Loriol était idéalement située entre Valence et Montélimar qui disposent déjà de leurs propres structures.

On peut dire que la détermination de la présidente trouve aujourd’hui une juste récompense et un écho favorable puisque ces deux défis ont été relevés. Le premier challenge Handiform’ se déroulera le samedi 20 avril au gymnase Jean Clément à Loriol ; il sera organisé par le club Handisport Loriol Val de Drôme, que nous découvrons sous sa nouvelle appellation, en collaboration avec le Comité handisport de la Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 avril 2024