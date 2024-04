La Drôme en 2050 : résilience, sobriété, partage et stockage

La commission locale de l’eau propose quatre axes d’actions pour la gestion de l’eau à l’horizon 2050

« Aujourd’hui, tout le monde est dans la même direction et ça n’a pas été évident. Il y a un an les gens se disputaient, maintenant ils s’écoutent et se respectent », se félicite Claire Petitjean, chargée de mission de la révision du Sage (Schéma d’aménagement de la gestion de l’eau) au Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD). Après deux années de travail intense et des ateliers collectifs où tous les usagers de l’eau étaient représentés, l’atelier final s’est tenu le mardi 2 avril à la salle des fêtes d’Allex...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 avril 2024