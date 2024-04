Une soirée solidaire avec l’Ukraine

Rendez-vous à Aouste-sur-Sye ce samedi 6 avril à partir de 18h30

« La guerre a bouleversé ma vie et celle de nombreux autres, me privant même de la possibilité de retourner dans ma ville natale, Marioupol, désormais occupée par les forces russes. » Natalia Ubertalli, Aoustoise, soutient les associations locales L’épicerie géniale et Une main pour demain, qui proposeront une dégustation de bortsch, de crêpes fourrées ukrainiennes et d’une liqueur typique, ce samedi 6 avril à partir de 18h30 dans le centre-bourg d’Aouste-sur-Sye, avec participation libre. Une soirée de solidarité avec l’Ukraine.

« Depuis le début du conflit en Ukraine en 2014, j’ai apporté mon soutien aux réfugiés ukrainiens et à ma famille restée là-bas », raconte Natalia.

Plus de deux ans après le début de la guerre, « cette soirée permettra d’apporter un peu d’aide à l’Ukraine, du moins autant que nous le pouvons, en partageant non seulement des repas traditionnels comme le bortsch et les nalystniki pour promouvoir la culture ukrainienne, mais aussi en offrant un espace de rassemblement et de partage pour notre communauté », poursuit Natalia Ubertalli.

« Le bortsch, ce plat emblématique, symbolise notre engagement envers une alimentation saine et équilibrée, tout en rendant hommage à nos racines ukrainiennes », indique-t-elle. Avant de conculure : « En ces temps difficiles, l’Ukraine a plus que jamais besoin de notre soutien et de notre solidarité. Ensemble, arrêtons l’agresseur et tendons la main à ceux qui en ont besoin. »

Virginie Marin-Aubert

La recette du Bortsch ukrainien selon Natalia Je partage une recette de bortsch ukrainien, un plat délicieux et réconfortant parfait pour les journées froides d’hiver. Ingrédients : 2 betteraves moyennes pelées et râpées ;

2 carottes pelées et râpées,

1 oignon haché finement,

2 pommes de terre coupées en dés,

2 tasses de chou blanc émincé,

4 tasses de bouillon de légumes ou de poulet,

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre,

2 cuillères à soupe de concentré de tomate,

sel et poivre,

crème et aneth frais pour garnir. Recette : Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajouter les betteraves et les carottes râpées, et faire revenir pendant quelques minutes. Incorporer les pommes de terre, le chou et le bouillon de légumes ou de poulet. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter pendant environ 20-25 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ajouter le vinaigre de cidre et le concentré de tomate. Assaisonner avec du sel et du poivre selon votre goût. Servir chaud, garnir de crème sure et d’aneth frais. Accompagnez-le de pain de seigle ou de pain ukrainien pour une expérience authentique. Natalia Ubertalli

Article publié dans Le Crestois du 5 avril 2024