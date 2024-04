Bientôt un foyer de jeunes travailleurs dans la vallée ?

Le projet, porté par l’association Frapp, cherche activement un lieu pour y installer ce foyer

Un foyer de jeunes travailleurs d’une trentaine de places sur un terrain de 3 500 mètres carrés à Aouste-sur-Sye, Crest ou Mirabel-et-Blacons, qui compterait une vingtaine de petites maisons en habitat réversible. Voilà le projet porté l’association Frapp (Formation recherche-action pédagogies populaires), basée à Mirabel-et-Blacons, et particulièrement par deux de ses salariés, Karine Melzer et Thierry Véclin.

Cette idée a germé depuis 2019 et vient d’un constat explique Karine Melzer, s’appuyant sur le diagnostic du Plan local de l’habitat (PLH) de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) réalisé en 2022, et sur le propre diagnostic réalisé par la Frapp : « Les prix de l’immobilier se sont envolés dans la vallée, il existe relativement peu de logements sociaux, et encore moins de petite taille. Il n’y a quasiment pas d’offres qui correspondent aux besoins des jeunes, compte tenu de leur situation parfois précaire...

Article publié dans Le Crestois du vendredi 5 avril 2024.