Une association pour protéger le canal Gervanne-Sye

L’association des utilisateurs du canal de la Gervanne à la Sye (UCGS) est sur les rails

La salle des fêtes d’Aouste-sur-Sye accueillait plus d’une cinquantaine de personnes, vers 19 heures le lundi 25 mars, venues pour adopter les statuts de l’association des utilisateurs du canal de la Gervanne à la Sye (UCGS). Cette réunion avait pour objectif de détailler les principes et modalités de la gestion et de l’entretien du canal par les futurs adhérents.

Pour mémoire, ce canal capte l’eau de la Gervanne entre le hameau des Berthalais et le bourg de Blacons pour la conduire jusqu’à la Sye, au niveau de l’ancienne usine Lambacel. Il est utilisé par 219 foyers entre Blacons et Aouste. Fin février, une rencontre entre les utilisateurs du canal, les maires des communes d’Aouste-sur-Sye et Mirabel-et-Blacons ainsi que le syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) avaient fait le point sur l’avancement des travaux nécessaires à la remise en conformité du canal. La création d’une association avait également été évoquée...

Article publié dans Le Crestois du 29 mars 2024