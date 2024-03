La Vélodrôme… Une pépite ? Vraiment ?

Tribune de Bernard Courtial, habitant d’Allex.

L’intention de ce « coup de gueule » avait été prise bien avant la mésaventure dont je fus victime le vendredi 22 mars. Ce jour-là, en milieu d’après-midi, parti de chez moi pour une virée très touristique en vélo sur la Vélodrôme, je chutai lourdement sur la chaussée à une centaine de mètres à l’est du cabaret des Ramières. En cause : un énorme nid-de-poule qui s’apparentait plutôt à un nid d’autruche, parmi un certain nombre d’autres qui tapissent disgracieusement la chaussée sur les plusieurs centaines de mètres suivants. Mon erreur : avoir levé les yeux au mauvais endroit au mauvais moment pour observer et éventuellement aider trois cyclistes victimes d’une crevaison. Conséquences de ma chute : contusions au visage et sur une hanche, sur une main et une épaule, commotion cérébrale et probablement fêlure d’une côte ou deux, sans compter les dommages matériels…

Pas grave pour un « vieux » de 75 ans qui roule de surcroît sur un vélo « vintage ». Je persiste à vouloir être résilient et conciliant. Pas de secours, pas d’hôpital, pas de dépôt de plainte. De quoi pouvais-je me lamenter puisque j’étais encore en vie et déguisé pour le Carnav’Allex du lendemain. Inutile de dire que la nuit suivante fut longue et douloureuse. Elle m’a été néanmoins bénéfique car elle m’a amené beaucoup de questions.

Le lendemain matin, je cliquais sur Internet et je lisais avec stupéfaction : « Nos pépites : la Drôme à vélo, la Vélodrôme. » Une présentation idyllique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 mars 2024