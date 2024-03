Le parc naturel régional du Vercors s’élargit et s’offre un nouvel avenir

Les communes déjà engagées, et certaines qui ne le sont pas encore, sont invitées à signer la nouvelle charte du parc, aux ambitions renouvelées.

Après cinquante-quatre ans d’existence, le parc naturel régional (PNR) du Vercors est une entité bien enracinée dans les paysages drômois et isérois. Et pourtant, le parc doit régulièrement donner envie aux communes et collectivités de continuer d’en faire partie. Ainsi les instances du PNR ont-elles travaillé avec les élus pour présenter une nouvelle charte pour la période 2024-2039, suffisamment attractive pour que leurs communes choisissent d’y adhérer.

Olivier Putot, directeur du PNR du Vercors explique cette curiosité administrative...

Article publié dans Le Crestois du 22 mars 2024