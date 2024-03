À Mirabel-et-Blacons, la mairie propose un autre terrain pour l’antenne-relais de SFR

Un nouveau terrain, plus excentré, a été proposé à l’opérateur. Cela suffira-t-il à calmer la fronde ?

Il n’y aura pas d’antenne-relais à la Salière. Mais elle pourrait bien migrer un peu plus au nord-ouest, du côté du hameau des Berthalais. En effet, mercredi 13 mars, lors du conseil municipal, les élus de la mairie de Mirabel-et-Blacons ont voté à l’unanimité, devant une quinzaine d’habitants, le « changement de lieu d’implantation » de cette antenne 3G, 4G et 5G et « la recherche d’un éventuel autre terrain, communal ou privé, avec l’opérateur mandaté par l’État dans le cadre du New deal ».

Dans la délibération en question, il est inscrit qu’« à l’issue de la consultation publique organisée au sujet du projet d’installation d’une antenne-relais, le conseil municipal de Mirabel-et-Blacons retient que, pour des raisons urbanistiques et paysagères, le lieu de la Salière n’est pas adapté ». Des inquiétudes sur le plan sanitaire ont également été relevées par les opposants au projet, qui, pour certains d’entre eux, critiquent la dérive d’une société toujours plus technologique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 mars 2024