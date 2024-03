Crest : la toute première station de réparation de vélo

Communiqué de presse de la 3CPS.

La première station de réparation vient d’être installée le long de la vélodrôme, à Crest, sur une zone passante en face du skate park, le long de la voirie. Ces bornes en libre accès fournissent les outils les plus utiles aux cyclistes : jeu de clefs, démonte-pneus, tournevis... et une station de gonflage. Cela répond aux besoins de tous les cyclistes et permet d’effectuer soi-même, et gratuitement, une réparation, de résoudre un ennui mécanique ou de procéder à un réglage du vélo...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 mars 2024