En mémoire des victimes de la guerre d’Algérie

À Crest, lors de cette journée de recueillement, la mairie a brillé par son absence.

À Crest, les commémorations de la « Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc », le mardi 19 mars, ont commencé dès 9h30 avec un dépôt de gerbe au carré militaire du cimetière. Plusieurs membres de la section crestoise de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca), dont son président, André Bochaco, et un porte-drapeau, s’y sont recueillis...

Article publié dans Le Crestois du 22 mars 2024