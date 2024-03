Quand des lycéens écrivent dans le Crestois

Au mois de janvier et février dernier, le Crestois a accompagné un groupe d’élèves de première du lycée Armorin avec l’objectif de réaliser des articles journalistiques.

Cette quarantaine de jeunes ont choisi la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), qui leur est enseignée par le professeur Frédéric Pasteur. Dans ce cadre, ils réalisent chaque trimestre un journal de classe.

Le thème retenu pour le deuxième trimestre était celui des « frontières ». Ces journalistes en herbe ont donc interrogé des camarades lycéens ayant quitté leur pays d’origine, extra-européen, et des responsables d’associations de solidarité envers les réfugiés ou les migrants.

Grâce à un financement de la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’un des journalistes du Crestois a pu suivre et conseiller ces jeunes motivés pendant huit heures. Le temps d’échanger avec eux sur le rôle d’un journaliste, le monde des médias, et, surtout, les préparer à mener les interviews et à les mettre en forme. Voici l’une des productions effectuées par ces élèves de première, que le Crestois félicite vivement.

Lire l'article des lycéens