10 ans après, le retour du challenge Pierre Lamarre

Ce tournoi de ping-pong fut imaginé en hommage à un pongiste crestois souffrant d’insuffisance rénale.

C’était il y a dix ans. En avril 2014, un an tout juste après la disparition de Pierre Lamarre, co-fondateur de l’Entente Crest-Blacons de tennis de table (ECBTT), le club organisait son premier challenge, sportif et convivial, dédié au ping-pong mais aussi à la cause des insuffisants rénaux. Car si Pierre Lamarre n’avait jamais (ou presque) lâché sa raquette, depuis ses premières années de joueur à la MJC de Crest jusqu’à ce qu’il nous quitte en 2013, ce fut en dépit d’une insuffisance rénale qui lui causa bien des difficultés : une médicalisation lourde dès l’adolescence, un long parcours de greffe, d’interminables séances de dialyse et une disparition prématurée…

C’est en sa mémoire que l’ECBTT organisera une nouvelle édition du challenge, le dimanche 24 mars prochain à l’Espace Soubeyran...

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024