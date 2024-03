Vallée de la Roanne : un nouveau collectif a cassé sa coquille !

Des habitants se mobilisent contre les rallyes.

Le catalyseur qui a incité notre groupe d’habitants à sortir du bois, ce sont les rallyes qui viennent pluriannuellement troubler la quiétude de nos belles vallées. Impact minime, certainement, en comparaison à d’autres évènements beaucoup plus importants. Mais impact tout de même et surtout obsolètes de part les valeurs qui sont transmises : vitesse, consommation, perturbation, bruit, pollution, compétition !

Nous sommes au coeur de la sixième extinction de masse du vivant. Et cette extinction, contrairement aux précédentes, est due à l’activité humaine et au pouvoir immense que nous tirons des énergies fossiles. C’est la science qui le dit ! Bref, il est temps pour nous de réagir et de faire entendre notre voix. Notre angle d’approche est original puisque nous avons décidé de donner la parole à ceux qui, justement, en sont privés. Sont nommés : les pins, les buis, les érables, les aigles, les moineaux, les lézards, les cloportes… En résumé, tout ce qui pousse, grouille, rampe, glisse, bouge, interagit, et qui vit. Ce vivant dont, nous le rappelons, nous faisons partie ! Mais ça, beaucoup d’entre nous l’ont oublié...

Notre envie, par le biais d’actions pacifiques et diversifiées, c’est de réfléchir, de s’informer et de transmettre, de se rencontrer, de sensibiliser, de protéger et peut-être de retrouver ce lien vital. Encore dans le nid, ce collectif cherche son nom. La réunion fondatrice s’est déroulée le 17 février dans la petite salle polyvalente de Brette, où une deuxième réunion est déjà programmée le 16 mars. Si vous avez cette sensibilité et que vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, il est temps de se lever et d’être un peu sérieux, toujours dans la joie et la bonne humeur !

Contact : Eddy Reynaud - 06 08 62 53 66 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024