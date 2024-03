Le Crestois recherche un éditeur remplaçant

Vous aimez lire, réécrire, mettre en page... Le job est fait pour vous !

Les salariés de la Scop le Crestois prennent – parfois – des vacances… Mais comme l’information n’attend pas, l’hebdomadaire plus que centenaire doit se reposer sur des remplaçants, notamment sur un poste d’éditeur. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne capable de trier des e-mails, de lire et de parfois récrire une partie des articles, et de les mettre en page grâce au logiciel d’édition Indesign.

Ces remplacements sont généralement d’une semaine ou deux. Nous recherchons quelqu’un qui maîtrise donc très bien la langue française et dispose d’une première expérience de maquettiste sur Indesign. Une expérience en tant que secrétaire de rédaction ou journaliste serait un plus.

Salaire : smic horaire sur une base mensuelle de 35 heures par semaine, convention collective des journalistes.

Pour postuler et nous rencontrer, contactez-nous par e-mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Au plaisir !

La Scop le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024

Photo : © Freepik