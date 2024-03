Une pluie de médailles pour la vallée au Concours général agricole

Clairette de Die, mais aussi viande, charcuterie et Picodon ont été médaillés lors du concours organisé au Salon de l’agriculture.

« Depuis cent cinquante ans, le Concours général agricole défend le goût et la qualité des produits issus des filières d’excellence des régions françaises. C’est le plus ancien, le plus important et le plus sélectif des concours agricoles, sans équivalent dans le monde. » Voilà ce qu’indique l’organisation du Concours général agricole (CGA) sur son site Internet. Chaque année, lors du Salon international de l’agriculture de Paris, qui s’est déroulé cette année du 24 février au 3 mars, des centaines d’agriculteurs présentent la crème de leurs produits et, forcément, une récompense est gage de qualité et de reconnaissance.

Cette année, la vallée a été particulièrement gâtée avec (si les calculs du Crestois sont bons !) pas moins de dix-huit médailles d’or, d’argent et de bronze pour sept maisons différentes...

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024