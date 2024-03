Forte mobilisation pour le 80e anniversaire de la Libération

Par un documentaire, des résistants disparus pourront apporter leur témoignage.



De haut en bas et de gauche à droite, les témoins du film de Vidéos Val de Drôme : Pierre Blum, André Truchefaud, Albert Fié,Max Béranger, Yvonne Caillet, Lucie Bénard (Lantheaume), Huguette Bautin, Gaston Emery, Jean Gautheron et Marie-Rose Lombard

Le 80e anniversaire de la Libération suscite de nombreuses initiatives dans notre région, passablement concernée en raison des combats du Vercors. La venue, le 16 avril, du président de la République pour ouvrir la saison des manifestations est évidemment très symbolique.

Pour ne retenir que les initiatives qui sont actuellement connues et en suivant l’ordre d’arrivée depuis la route Napoléon des troupes américaines en 1944 :

une projection publique est prévue à Châtillon-en-Diois ;

une équipe dioise travaille à l’histoire particulière de ce moment dans la ville ;

à Aouste-sur-Sye, un dynamique groupe de citoyens s’efforce de faire revivre la mémoire d’un Aoustois fameux : le chef de réseau Charles Chapoutat ;

à Beaufort-sur-Gervanne, outre les animations prévues par le musée de la Résistance Mathias Mathieu, dès juin (exposition, film, lecture et concert), les 13 et 14 juillet, à l’initiative du groupe Dissidence 44, le village sera investi de stands divers, des conférences auront lieu ainsi que des projections ;

Enfin, à Allex, plus tard dans la saison, le groupe Mémoires d’Allex devrait proposer une initiative. Et cette liste est loin d’être complète. Localement, de nombreux projets se forment.

TÉMOIGNAGES

Vidéos Val de Drôme est impliquée dans beaucoup de ces initiatives à la demande des organisateurs. En effet, l’association qui en est à sa neuvième année de recueil de témoignages dans la région possède dans ses archives de nombreux récits d’anciens témoins. Malheureusement, la plupart sont décédés.

Dès le début avril, à quelques jours de la venue d’Emmanuel Macron à Vassieux, l’association diffusera un document d’une heure qui regroupe des extraits des témoignages de Max Béranger, petit-fils du résistant de Gigors Fernand Bérard ; Pierre Blum, jeune juif dissimulé à Lozeron avec son frère ; André Truchefaud, ancien déporté après la rafle de Vercheny et Barsac, Huguette Bautin qui vit son village d’Espenel partir en flammes ; Lucie Bénard, résistante et soeur d’Odette Lantheaume, vaillante agente de liaison ; Gaston Emery, frère de Suzanne, elle aussi agent de liaison ; Jean Gautheron, résistant ; Albert Fié, résistant et mémoire de ces combats ; Yvonne Caillet, résistante ; et Marie-Rose Lombard, épouse d’un résistant.

Un tournage est, par ailleurs, en cours à Aouste-sur-Sye où devrait avoir lieu une projection publique, le 8 mai, évoquant Charles Chapoutat.

Jacques Mouriquand

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024