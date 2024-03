Grande brocante du Secours catholique

Rendez-vous aux Moulinages les samedi 23 et dimanche 24 mars.

L’équipe du Crestois du Secours catholique sera heureuse de vous accueillir, comme chaque année , à sa grande brocante, salle des Moulinages, les samedi 23 et dimanche 24 mars, de 9 heures à 18 heures non stop. Vous y dénicherez sûrement des objets utiles ou coup de coeur à tout petit prix sur les stands : vaisselle, bibelots, linge de maison, ustensiles de cuisine, jouets, meubles, livres, articles fabriqués à l’atelier couture-tricot, etc. Et vous vous régalerez à l’espace gourmand. Vous pourrez aussi déposer des objets dont vous n’avez plus l’usage et qui feront le bonheur d’autres personnes , le vendredi 22 mars de 9 heures à 17 heures.

Tous les bénéfices de cette brocante permettront de financer des actions locales : accueil convivial, aide financière, panier solidaire bio et local, atelier couture et tricot et aussi des actions à l’international.

Si vous avez envie de venir renforcer notre équipe de bénévoles occasionnels dès le jeudi 21 après-midi ou le vendredi 22 pour l’installation des stands, ou si vous voulez connaître cette association caritative, vous pouvez nous contacter au 06 89 55 49 61 (nous écoutons tous les messages) ou par email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Secours catholique du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024