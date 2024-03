« Achetez le Crestois ! »

Les Amis du Crestois nous donnent un sacré coup de main.

Samedi matin 9 mars, c’était jour de marché au centreville et, pour nous, l’occasion d’adresser un petit clin d’oeil à Chantal Bochard et Alain Batie, deux membres de l’association les Amis du Crestois passés experts en vente à la criée (comme quelques autres amis de cette association) pour présenter aux piétons notre hebdomadaire de la vallée.

Cette technique de vente, imaginée à la fin du Moyen Âge dans les grands ports pour écouler les produits de la pêche, fut adoptée au XIXe siècle par les patrons de presse qui employaient alors de jeunes vendeurs pour « crier » le titre accrocheur de la « une » de leurs journaux.

Peut-être par nostalgie et probablement pour créer ou garder du lien avec de potentiels lecteurs, nos amoureux des mots, de la langue française et de la presse écrite, même sans la fougue de la jeunesse, ont gardé beaucoup d’enthousiasme pour remettre à l’ordre du jour cette pratique qui permet de toucher une autre population que celle des abonnés ou des fidèles. Une belle manière de dire que Le Crestois a su résister aux affres de la crise grâce à la création de sa Scop et qu’il perdure plus que jamais.

Heureuse coïncidence : sur notre cliché, les habitants de Crest et de ses alentours reconnaîtront M. Alain Thibon qui n’est autre que l’ancien buraliste de la montée du Pont et ancien diffuseur de l’hebdomadaire Le Crestois…

Bernard Courtial

Article publié dans Le Crestois du 15 mars 2024

