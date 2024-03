Le Crestois sur les ondes de Radio Saint Ferréol

La Scop et sa reprise s’est racontée dans le magazine « Midi à sa porte ».

Beaucoup de médias se sont intéressés à la reprise du Crestois par ses salariés. Il n’en manquait qu’un : Radio Saint Ferréol, la radio du Val de Drôme. C’est désormais chose faite ! Mardi 30 janvier, Clément Chassot, rédacteur en chef et associé, Martin Chouraqui journaliste et associé, et Laure-Meriem Rouvier, journaliste et gérante associée ont gravi les trois étages de l’immeuble de la radio pour raconter cette aventure hors norme dans le paysage médiatique national.

Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, même si nous en avons abondamment parlé dans nos colonnes, l’émission est en écoute sur radiosaintfe.com. Merci à nos collègues pour ce moment d’informations partagées et n’hésitez pas à aller y jeter un coup d’oreilles…

La Scop le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 8 mars 2024