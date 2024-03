Ping-pong : le grand retour du Challenge Pierre Lamarre

Les amateurs de la petite raquette rouge et noire sont attendus à Crest le 24 mars.

Vous avez peut-être vu fleurir, dans les commerces et lieux de passage de la vallée, cette jolie affichette colorée arborant une raquette et une balle de tennis de table... Et vous n’avez pas rêvé : c’est en effet le grand retour du challenge Pierre Lamarre ! Après une interruption de quelques années, ce beau moment de sport et de convivialité reprend du service et vous donne rendez-vous le dimanche 24 mars à partir de 9 heures au gymnase Soubeyran, à Crest, pour une journée placée sous le signe du ping-pong...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 mars 2024