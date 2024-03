IVG : six parlementaires de la Drôme ensemble pour l’Histoire

Communiqué de six parlementaires drômois.

Six parlementaires du département de la Drôme, à savoir Emmanuelle Anthoine, députée LR ; Gilbert Bouchet, sénateur LR ; Bernard Buis, sénateur Renaissance ; Mireille Clapot, députée En commun ! ; Marie-Pierre Monier, sénatrice PS et Marie Pochon, députée écologiste-NUPES étaient réunis en Congrès le lundi 4 mars pour inscrire l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution en ces termes : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Ce lundi 4 mars 2024 marque l’Histoire des droits des femmes, en France et dans le monde. Tous les six, nous avons voté pour. Quatre-vingts ans après l’ouverture du droit de vote aux femmes, cinquante ans après l’adoption du texte de loi pour la dépénalisation de l’IVG porté par Simone Veil, nous étions ensemble pour permettre ce grand pas en avant. Nous tenions à partager une expression commune dans ce moment particulier, car c’est la preuve de la force et de la justesse du consensus qui a été trouvé.

Communiqué publié dans Le Crestois du 8 mars 2024