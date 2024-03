Cherche éducateurs motivés pour projet d’une vie

Le village d’enfants de la fondation Robert Ardouvin, à Vercheny, qui abrite des enfants placés, va augmenter sa capacité d’accueil.

Certains habitants de la vallée y ont passé leur enfance, après un début de vie compliqué. D’autres ont pu s’y reconstruire, reprendre leur souffle, grandir. Et reprendre le cours de leur existence un peu moins cabossé. Le village des enfants, à Vercheny, et plus exactement la fondation Robert Ardouvin, a une longue histoire d’accueil des fratries en difficulté, voire en rupture familiale. En 1946, le jeune Robert Ardouvin avait recueilli en Drôme de jeunes Parisiens, dans un Vercheny-le-Haut largement déserté, épaulé par des prêtres ouvriers.

Depuis, son initiative a fait florès, et mûri en une institution agréée accueillant aujourd’hui soixante-quatre enfants placés par le département via l’Aide sociale à l’enfance. Particularité du lieu, ces enfants vivent dans douze maisons où sont installés des éducateurs ou des couples d’éducateurs, parfois avec leurs enfants. L’idée est de reconstituer autour d’eux une cellule familiale, dans un cadre préservé...

Article publié dans Le Crestois du 8 mars 2024