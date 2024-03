Blacons : l’installation d’une antenne-relais à la Salière est remise en question

Une réunion publique s’est déroulée jeudi 29 février en présence des élus, de l’opérateur SFR et des habitants du village. La mairie envisage d’annuler le bail de location fait à l’opérateur. La décision sera prise lors du prochain conseil municipal le 13 mars.

Face aux élus et à l’opérateur SFR, une partie des habitants de Mirabel-et-Blacons a manifesté sa détermination à empêcher l’installation d’une antenne-relais de trente-huit mètres. Dans le cadre de la concertation publique, du 15 février au 7 mars, plus de deux cent personnes étaient réunies à la Maison pour tous, de 18h30 à 21 heures, jeudi 29 février. Le maire Jean-Philippe Roche et ses adjoints Muriel Lorenzetti, Nicolas Forest, Agnès Vincent et Jean Beaufort étaient présents, ainsi que Guillaume Roche, responsable de projet, territoire et patrimoine pour SFR, et Rose Ménigot, maître d’oeuvre du projet...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : des échanges électriques

Article publié dans Le Crestois du 8 mars 2024