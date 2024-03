Les producteurs de plantes aromatiques au bord de la crise de nerfs

La crise structurelle qui traverse l’agriculture n’épargne guère les producteurs de lavande, mélisse et autres plantes aromatiques. Au point que certaines coopératives historiques, comme la SCA Plantes aromatiques et médicinales du Diois, basée à Pontaix, sont en très grande difficulté.



Lors d’un déplacement réservé à la presse chez un producteur de lavande à Montjoux organisé par la filière PPAM en août 2021, en présence de l’eurodéputé les Républicains Brice Hortefeux

C’était il y a quelques mois, fin octobre 2023. Les producteurs de lavande avaient célébré une victoire, fruit d’un long combat de plus de deux ans. Après avoir un temps envisagé de classer les huiles essentielles de lavande et lavandin parmi les substances et mélanges dangereux, l’Union européenne a fait finalement machine arrière. Au plus grand bonheur de l’enfant de la vallée Alain Aubanel, producteur à Chamaloc et président du syndicat national des producteurs de lavande, qui n’a pas ménagé sa peine pour obtenir ce résultat.

Cette victoire, cependant, ne pouvait longtemps occulter les difficultés croissantes du secteur de la lavande, notamment dans la vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 8 mars 2024