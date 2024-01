Après un an d’existence, quelles missions pour l’Agence d’attractivité de la Drôme ?

Le Département a présenté en fin d’année un plan d’action pour les cinq prochaines années.

Le 5 décembre 2022 naissait à Valence l’Agence d’attractivité de la Drôme, qui prenait officiellement le relais de l’agence départementale de développement touristique, pour élargir ses missions et évoluer vers d’autres objectifs, afin de donner davantage de visibilité aux atouts de notre département.

La Drôme se veut authentique et innovante, territoire de lieux de vie, d’épanouissement et de projets pour ses habitants et futurs résidents. Située entre Vercors et Provence, elle bénéficie de paysages variés qui offrent la diversité aux cultures et à l’élevage, deux filières qui tendent aujourd’hui à s’orienter vers le bio. Elle est un terroir d’exception regorgeant entre autres de produits de qualité...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 janvier 2024