Le Café des enfants, à Crest, et le PeRgo, à Allex, lauréats du budget participatif départemental

Les deux associations locales ont respectivement reçu 35 000 et 18 000 euros pour le projet en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Pour la première fois, le Département de la Drôme a lancé un « budget participatif » au début de l’année 2023, doté de 700 000 euros. Près d’un an plus tard, le 11 décembre dernier, après réception des projets, qui ont été soumis au vote de plus 38 000 Drômois âgés de plus de onze ans, les 31 lauréats ont été dévoilés, avec une prime pour ceux engagés envers la jeunesse. Parmi eux, deux initiatives portées par des associations de la vallée : le Café des enfants à Crest (35 000 euros) et les « Cotylédons » du château Pergaud, à Allex (17 627 euros).



Les porteuses du projet de Café des enfants, à Crest

Le Café des enfants, porté par l’association Ramdam, est né de plusieurs mères de famille, professionnelles de la petite enfance ou de la jeunesse, qui déploraient le manque de lieux et d’espaces publics pouvant accueillir en même temps parents et enfants, « mis à part les parcs, explique Morgane Ducord, l’une d’entre elles. Mais l’hiver, ce n’est pas adapté. » Leur vient alors l’idée de créer un « Café des enfants », un lieu de rencontres pouvant accueillir dans de bonnes conditions des parents et leurs minots...

Article publié dans Le Crestois du 5 janvier 2024