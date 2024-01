Bientôt un marais protégé à Saoû ?

Le Marais du Pas de l’Estang pourrait devenir une zone protégée grâce à un arrêté préfectoral.

Situé au sud-est de la rivière Vèbre, le Marais du Pas l’Estang, à Saoû, était autrefois un étang. Il est aujourd’hui considéré comme une zone humide plutôt rare, dont les périodes d’assec sont plus longues et plus fréquentes depuis une dizaine d’années. Pour l’instant à l’état de projet, un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) pourrait permettre de protéger ce milieu et, avec lui, les espèces animales et végétales qui y vivent et sont protégées par le code de l’environnement. L’arrêté, pris par le préfet de la Drôme, fixerait une nouvelle réglementation pour le site...

Article publié dans Le Crestois du 5 janvier 2024

Les particuliers sont invités à transmettre leurs avis sur ce projet à travers une consultation publique en ligne, ouverte jusqu’au 18 janvier 2024 et accessible sur le site de la préfecture de la Drôme.