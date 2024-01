En 2023, la vallée ne fut pas à l’abri des soubresauts du monde

Retour sur une année à l’actualité chargée. Avec pas mal de mauvaise nouvelles, mais aussi quelques bonnes !

Guerrière, climatique, catastrophique, revendicative, colérique… L’année 2023, au plan national et international, a été un peu de tout cela. Nouvelle guerre israélo-palestinienne pendant que celle qui sévit entre la Russie et l’Ukraine continue de battre son plein (sans compter les nombreux autres conflits du monde comme au Soudan ou au Haut-Karabakh), année la plus chaude jamais observée, catastrophes naturelles en cascade, émeutes en banlieue, manifestations monstres contre la réforme des retraites… Pas de quoi s’ennuyer et, malheureusement, bien souvent, pas de quoi se réjouir non plus.

Si la vallée de la Drôme est parfois éloignée des soubresauts de l’actualité nationale, elle n’y échappe jamais totalement...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 janvier 2024