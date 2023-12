La feuille de route pour la gestion de l’eau a été validée

Pour faire face à la baisse des débits et l’augmentation des besoins en eau, un plan a été approuvé par la Commission locale de l’eau.

Le Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), c’est un peu une Cop pour le climat (Conférence des parties), mais pour l’eau et pour un bassin versant précis. Dans le cadre de la révision du Sage (Schéma d’aménagement de la gestion des eaux), qui prend désormais en compte le réchauffement climatique, et qui est piloté par le Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), la Commission locale de l’eau (CLE) a validé, mardi 12 décembre, la feuille de route du PTGE. Avec un objectif principal : « Faire ensemble pour une meilleure protection et un meilleur partage de l’eau ».

Le constat du Sage est sans appel...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 décembre 2023