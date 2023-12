Et maintenant, on trie ses biodéchets !

À partir du 1er janvier 2024, les pouvoirs publics ont l’obligation de proposer des solutions aux habitants pour trier leurs déchets organiques.

C’est désormais officiel : après avoir été conviés à trier leurs emballages dans la poubelle jaune, voici donc les Français invités à trier leurs biodéchets. Restes de repas, déchets verts… Tout ce qui est organique ne doit plus finir enfoui ou incinéré via la poubelle grise. Pour ceux et celles qui ont un jardin, rien de plus simple. Il suffit d’installer un compost et d’en profiter. Ceux qui ont des poules sont encore plus chanceux, les volatiles ne sont point difficiles. Mais pour les autres ? Quid des personnes qui sont en appartement en agglomération ? Ou celles et ceux qui ont des maisons, mais pas de jardin ? Va-t-on écoper d’une amende pour mauvais tri de poubelle ?...

Article publié dans Le Crestois du 22 décembre 2023