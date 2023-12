La Charrette santé de la Sauvegarde, toujours là pour les jeunes

L’association de protection de l’enfance va régulièrement à la rencontre de la jeunesse.

Un thé ou un café, et même des capotes ou des papillotes. Une fois par mois, la « Charrette santé » de l’association Sauvegarde de l’enfance et adolescence 26 pose ses valises dans le square de la Résistance de Crest, à proximité de la cité scolaire Armorin. Le but : sensibiliser les jeunes aux problématiques de santé (sexualité, addictions, harcèlement…) et nouer plus qu’un dialogue, une relation avec eux.

Mardi 19 décembre, les deux éducateurs spécialisés de rue, Alexis Coutin et Géraldine Pajeot, accompagnés de la psychologue Julie Cance et de Mickaël Loisy, éducateur spécialisé en stage, avaient revêtu leur plus beau bonnet de père Noël pour accueillir les jeunes...

Article publié dans Le Crestois du 22 décembre 2023