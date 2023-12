Crest : le budget 2024 a été voté au conseil municipal

Finances, hommages, camping-cars et programme local de l’habitat… Voilà quelques-uns des sujets abordés lors de la séance du 11 décembre.

Le dernier conseil municipal de l’année, réuni à la mairie de Crest le lundi 11 décembre, avait pour objet principal l’adoption du budget primitif 2024. Mais avant cela, le maire Les Républicains de la ville, Hervé Mariton, a tenu à souligner « combien, après les évènements survenus à Crépol et à Romans-sur-Isère » en référence à la mort de Thomas, 16 ans, poignardé à la sortie d’un bal, « nous pouvons, compte tenu de la proximité avoir une émotion forte, ressentir une sympathie à l’égard de la famille du jeune Thomas et mesurer combien ces évènements ont pu secouer notre région, a-t-il déclaré. Rixe de village, racisme anti-blanc… Nous n’avons aucune compétence et je n’ai évidemment comme vous aucune information particulière permettant de savoir. »

Nicolas Sizaret, membre de l’opposition de gauche, lui alors coupé la parole : « Ne le dites pas alors si vous n’avez aucun élément pour savoir si c’est du racisme anti-blanc ! »...

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023