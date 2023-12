Mangez des huîtres !

En décembre, on trouve quelques filières pour déguster les précieux mollusques.

Que les allergiques aux fruits de mer nous excusent ! Le mois de décembre en général, et les fêtes de fin d’année en particulier, sont un moment propice à la dégustation des produits de la mer. Et si la rivière Drôme est en ce moment fort généreuse, elle ne nous offre pas, jusqu’à preuve du contraire, de fins coquillages iodés et autres crustacés...

Qu’à celà ne tienne, voilà longtemps qu’à Crest, on s’organise. Outre les poissonniers présents sur les marchés des mardis et samedis, des associations et commerces locaux participent à la folie des fruits de mer qui s’empare de nous en cette période froide et austère.

Deux d’entre eux ont sollicité le Crestois pour partager avec vous leurs bons plans huîtres et crustacés. Il y a bien sûr les traditionnelles ventes d’huîtres et de homards du Rotary club de Crest vallée de la Drôme : depuis le samedi 9 décembre, les bénévoles du club vous attendent sur les marchés les samedis 16, 23 et 30 décembre, de 8 heures à midi, et le mardi 19 décembre, aux mêmes horaires. Retrouvez-les à la Montée du Pont et sur la place de l’Église. Sachant que vous pouvez aussi leur commander huîtres et homards pour les déguster chez vous (06 12 45 99 75 ou par email à l’adresse de la Misère de Crest, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ).

Deuxième bon plan huîtres : le Bar de la Gare, qui propose ce samedi 16 décembre sa désormais traditionnelle journée « huîtres gratuites à volonté ». Eh oui, vous avez bien lu ! Il faudra bien vous acquitter d’une (ou plusieurs) consommation(s) au bar pour en profiter, ainsi que des nombreux mets offerts aux clientes et clients de ce vieil établissement crestois : saumon fumé, beurre de truffes, foie gras, caillette, etc. Outre ces alléchantes propositions, c’est aussi le retour de Kristian derrière le comptoir, après 4 mois d’arrêt, qu’il s’agira de célébrer au Bar de la Gare ce samedi. David, Jacques et Kristian vous attendent nombreuses et nombreux pour cette journée placée, avant tout, sous le signe de l’amitié !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023