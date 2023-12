Le Crestois ne passera finalement pas sur France 2

Un reportage tourné sur l’hebdomadaire par une équipe de France 2 ne sera pas diffusé.

La saga du Crestois intéresse nos amis de la presse. Après l’article publié dans la Revue des médias en août dernier, le Crestois a été sollicité pour raconter sa folle histoire dans « Le feuilleton des Français », diffusé dans l’émission de 13h15 du week-end, présenté par Laurent Delahousse.

Deux journalistes reporters d’images sont venues du 6 au 9 novembre, pendant trois jours, filmer dans les locaux du journal. Elles ont assisté aux conférences de rédaction, et suivi une journaliste sur le terrain et dans son intimité familiale. La diffusion de l’émission était prévue pour le 19 novembre, avant d’être annoncée en janvier faute de place.

Oui mais voilà : de diffusion il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais. En effet, l’équipe de France 2 a finalement signifié au téléphone à la directrice de publication que le reportage avait été annulé pour cause de « conflit d’intérêt », sans qu’on ne comprenne vraiment de quoi il en retourne. Contacté par le Crestois, le rédacteur en chef Jean-Michel Carpentier n’a pas été plus explicite, se retranchant derrière des « raisons éditoriales ». Il s’est montré également sincèrement désolé, et se dit peiné de nous avoir fait perdre notre temps. Ajoutant que malheureusement, il arrive que des reportages soient déprogrammés au dernier moment... Ce qui n’est certes jamais agréable pour personne.

Dommage, surtout pour nos chers lecteurs, intéressés de connaître nos petits secrets de fabrication. Pour les plus curieux, n’hésitez pas à passer au journal, nous vous expliquerons tout (ou presque) !

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023