Karst de la Gervanne : les éléments de l’étude

Préserver la ressource en eau ? La capter ? Telles sont les questions auxquelles devra répondre l’étude bientôt lancée sur ce système aquifère.

« On sait qu’il y a de l’eau, mais quel est son volume et quel est le potentiel d’exploitation du karst de la Gervanne pour l’eau potable ? » Voilà les interrogations posées par la « Conférence de l’entente », composée par le SMEDG (syndicat mixte des eaux Drôme Gervanne), la communauté de communes du val de Drôme (CCVD) et la communauté de commune du crestois et du pays de Saillans (3CPS). Pour y répondre, elle a commandé une étude à la demande du Scot (Schéma de cohésion territoriale) sur la masse d’eau que constitue le karst de la Gervanne. Trois autres études seront aussi menées sur les réserves d’eau du synclinal de Saoû, de la molasse du miocène de Montoison-Chabrillan et du cône de déjection de Loriol-Livron.

Le contexte de cette étude a été présenté jeudi 7 décembre à la mairie de Mirabel-et-Blacon...

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023