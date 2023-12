Devenir « sciences-piste »

Une ancienne élève du lycée Armorin a intégré « Science po » Paris cette année.

Titulaire du baccalauréat en 2023 avec mention Très bien et félicitations du jury, Manon Legrand a profité de la remise officielle des diplômes pour revenir dans son ancien lycée crestois, Armorin. Et c’est sur l’invitation de son ancien professeur d’histoire-géographie et de géopolitique, Xavier Foulon, que la jeune étudiante de dix-huit ans, qui a intégré « Sciences po » Paris cette année, est venu prodiguer des conseil pour les lycéens attirés par cette grande école et susciter des vocations.

Devant une trentaine de personnes, elle a évoqué la préparation nécessaire pour être admis dans cet établissement à la sélection drastique : « Il faut avoir des bêtes de notes, faut pas se mentir, il n’y a que des premiers de la classe », les a-t-elle avertis. Une fois les écrits passés, il faut passer l’étape de l’oral, où « seulement un élève sur deux est sélectionné… Et le jury pose des questions parfois très bizarres, pour nous déstabiliser ».

Manon Legrand est décidément brillante et motivée puisqu’en plus des cours à Sciences politiques, elle suit une licence de mathématiques à l’université Paris cité ! « C’était vraiment très drôle de revenir au lycée, de revoir les élèves et les professeurs », s’amuse-t-elle. Le Crestois lui souhaite bonne chance dans sa vie parisienne.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023